Промышленный тепловизор – это высокотехнологический прибор, предназначенный для определения картины распространения тепловых излучений на различных поверхностях. Бесконтактный метод анализа объектов гарантирует максимально точные результаты. Современная аппаратура характеризуется длительностью и бесперебойностью функционирования. Это очень важно для проведения работы с передвигающимися системами и механизмами.
Особенности применения промышленных тепловизоров
Современные модели промышленных тепловизоров обладают высоким уровнем защиты. Они способны работать в условиях с повышенной температурой и влажностью. Оборудование позволяет получать максимально точные результаты при использовании в запыленных помещениях. К преимуществам установок относится:
- высокое разрешение матрицы;
- достаточная частота кадров;
- абсолютная безопасность;
- стабильность выполнения технологических процессов;
- простота управления.
В промышленном оборудовании используется огнестойкий корпус, который изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали. Качественный тепловизор промышленный можно приобрести в компании «KARNEEV SYSTEMS» по доступной стоимости.
Сферы использования тепловизоров
Тепловизорные установки активно используются в различных сферах промышленности. К основным из них относятся:
- строительство;
- электроэнергетика;
- туризм;
- медицина.
Аппаратура является основным рабочим инструментов сотрудников службы охраны. С ее помощью можно быстро определить несанкционированные проникновения на обслуживаемую производственную территорию. Приборы быстро реагируют на появление дыма или утечку газа. В строительстве с помощью уникального оборудования определяются скрытые дефекты на различных поверхностях архитектурных конструкций. Оно считается незаменимым для обследования систем электроснабжения и вентиляции.
При обследовании предметов составляется термограмма – картина, позволяющая определить уровень распределения теплового излучения. Места с наиболее высокой температурой окрашиваются в красный цвет. Холодные точки обозначаются черными или синими оттенками. Обследование фасадных частей зданий рекомендуется проводить при атмосферной температуре не менее + 15 градусов по Цельсию. Современные модели тепловизоров быстро определяют неисправности в работе систем электроснабжения.
По материалам сайта https://www.karneev.com/