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Промышленный тепловизор – это высокотехнологический прибор, предназначенный для определения картины распространения тепловых излучений на различных поверхностях. Бесконтактный метод анализа объектов гарантирует максимально точные результаты. Современная аппаратура характеризуется длительностью и бесперебойностью функционирования. Это очень важно для проведения работы с передвигающимися системами и механизмами.

Особенности применения промышленных тепловизоров

Современные модели промышленных тепловизоров обладают высоким уровнем защиты. Они способны работать в условиях с повышенной температурой и влажностью. Оборудование позволяет получать максимально точные результаты при использовании в запыленных помещениях. К преимуществам установок относится:

  • высокое разрешение матрицы;
  • достаточная частота кадров;
  • абсолютная безопасность;
  • стабильность выполнения технологических процессов;
  • простота управления.

В промышленном оборудовании используется огнестойкий корпус, который изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали. Качественный тепловизор промышленный можно приобрести в компании «KARNEEV SYSTEMS» по доступной стоимости.

Сферы использования тепловизоров

Тепловизорные установки активно используются в различных сферах промышленности. К основным из них относятся:

  • строительство;
  • электроэнергетика;
  • туризм;
  • медицина.

Аппаратура является основным рабочим инструментов сотрудников службы охраны. С ее помощью можно быстро определить несанкционированные проникновения на обслуживаемую производственную территорию. Приборы быстро реагируют на появление дыма или утечку газа. В строительстве с помощью уникального оборудования определяются скрытые дефекты на различных поверхностях архитектурных конструкций. Оно считается незаменимым для обследования систем электроснабжения и вентиляции.

При обследовании предметов составляется термограмма – картина, позволяющая определить уровень распределения теплового излучения. Места с наиболее высокой температурой окрашиваются в красный цвет. Холодные точки обозначаются черными или синими оттенками. Обследование фасадных частей зданий рекомендуется проводить при атмосферной температуре не менее + 15 градусов по Цельсию. Современные модели тепловизоров быстро определяют неисправности в работе систем электроснабжения.

По материалам сайта https://www.karneev.com/

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