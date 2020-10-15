Татьяна Тотьмянина сообщила, что временно ушла из шоу «Ледниковый период».

Информация появилась в Instagram Татьяны. Как она рассказала, причиной ухода из шоу стала полученная травма. Спортсменка отметила, что, когда выходишь на лёд с непрофессионалом, не знаешь, чем закончится тренировка. Так, она неудачно упала на льду, и потому выступление с новым номером придётся подождать.

Партнёром Татьяны по шоу является актёр Вячеслав Чепуренко, и некоторые пользователи Сети предположили, исходя из сообщения спортсменки, что его неопытность в катании стала причиной её травмирования.

Теперь, как стало известно из Instagram Первого канала, Чепуренко будет выступать с Яной Хохловой вместо Тотьмяниной. Татьяне же пожелали скорейшего выздоровления и возвращения в строй.