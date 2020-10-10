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Священника Трэвиса Кларка из Нового Орлеана, что в американском штате Луизиана, поймали на горячем во время занятий групповым сексом сразу с двумя партнершами. Доминатрикс были одеты только в корсеты и туфли с высокими шпильками. Во время полового акта использовались секс-игрушки, которые любовники поместили на алтарь.

Поймал святого отца с поличным местный житель, которого заинтересовало, почему в церкви до сих пор горит свет. Он снял видео на телефон и обратился в полицию, которая задержала священнослужителя.

Оказалось, что Кларк и две его любовницы занимались сексом по согласию. При этом они использовали сценическое освещение и камеру смартфона, чтобы снять порнографическое видео. Полиция выдвинула всем троим обвинение в непристойном поведении. Священник сразу же после выяснения всех обстоятельств был отлучен от церкви.

Столь жестокое наказание последовало по той простой причине, что инцидент был запланирован заранее. Полицейские нашли в социальных сетях запись одной из участниц оргии. Она написала, что планирует осквернить церковь еще с одной доминатрикс.

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