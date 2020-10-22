Актриса Светлана Ходченкова рассказала, что любит принимать участие в съёмках обнажённых сцен.

Как отмечается, она уже не раз снималась в откровенных сценах, и, как Светлана рассказала в YouTube-шоу «Георгий за кадром», её это не смущает и даже наоборот – от подобных сцен она получает удовольствие в профессиональном плане.

Ходченкова подчеркнула, что такое отношение к откровенным сценам у неё только в том случае, если они оправданы сценарием. Порой же ей приходится пользоваться услугами дублёрш.

Своё отношение актриса объяснила тем, что интимные сцены являются частью её работы, и деться от этого некуда. На таких съёмках она не чувствует демонстрируемых ею эмоций. Также она отметила, что никто не спрашивает, как она относится к своему партнёру и нравится ли он ей. Но, по словам актрисы, с партнёрами ей везёт, а потому и постельные сцены даются ей легко.