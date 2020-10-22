Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, что любит принимать участие в съёмках обнажённых сцен.

Как отмечается, она уже не раз снималась в откровенных сценах, и, как Светлана рассказала в YouTube-шоу «Георгий за кадром», её это не смущает и даже наоборот – от подобных сцен она получает удовольствие в профессиональном плане.

Ходченкова подчеркнула, что такое отношение к откровенным сценам у неё только в том случае, если они оправданы сценарием. Порой же ей приходится пользоваться услугами дублёрш.

Своё отношение актриса объяснила тем, что интимные сцены являются частью её работы, и деться от этого некуда. На таких съёмках она не чувствует демонстрируемых ею эмоций. Также она отметила, что никто не спрашивает, как она относится к своему партнёру и нравится ли он ей. Но, по словам актрисы, с партнёрами ей везёт, а потому и постельные сцены даются ей легко.

Вам может понравиться

Премьер-министр Армении заявил об основаниях для антитеррористической операции России в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что у России имеются причины… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.10.2020
  • читать 1 минуту

В Нижегородской области ещё 8 человек скончались от коронавируса

Согласно информации официального портала по коронавирусу стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Нижегородской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.10.2020
  • читать 1 минуту

Американские военные заявили о перехвате двух бомбардировщиков и двух истребителей ВВС РФ

Представители НОРАД сообщили, что американским Военно-воздушным силам вчера, 19 октября, удалось перехватить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 22 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 октября – ясно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 22 октября – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 22 октября – пасмурно, до 16 °C |