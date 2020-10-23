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В четверг на реке Свирь рядом с поселком Вознесенье, что в Ленинградской области, на мель сел сухогруз «Волго-Балт». Сообщается, что он по неизвестным причинам вышел за левую кромку судового хода.

Пострадавших в результате экстренной остановки сухогруза нет. Также исключается разлив нефти и нефтепродуктов. Известно, что сухогруз перевозил древесину. На судне в настоящий момент остается 12 членов экипажа.

Инцидентом заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. Сейчас ее сотрудники проводят комплекс мер, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Известно, что для этой цели была привлечена Волхостроевская транспортная прокуратура, которая проверяет, соблюдались ли надлежащим образом правила безопасного плавания.

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