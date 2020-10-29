Лолита Милявская на днях продемонстрировала в своём новом видео в Instagram весьма глубокое декольте.

Певица в видеозаписи рассказала поклонникам о том, что тур по Дальнему Востоку был перенесён из-за пандемии коронавируса. Также она пообещала, что людям, которые уже приобрели билеты, полностью возвратят все деньги.

Видимо, для того, чтобы немного отвлечь поклонников от печальной новости, Лолита предстала в платье с весьма откровенным декольте. Образ был дополнен стрижкой каре и ярким макияжем.

В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах и заявили, что певица выглядит очень молодо и сногсшибательно, и назвали её секс-бомбой. Не прошел мимо даже стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, который в комментарии назвала Лолиту красавицей.