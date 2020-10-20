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В информагентстве The War Zone оценили первый ракетный пуск, осуществленный со стелс-эсминца Zumwalt ВМС Соединенных Штатов. Эксперты подвергли критике возможности судна, учитывая его огромную стоимость.

Авторы материала указывают на то, что этот боевой корабль был принят на вооружение еще четыре года назад, но он все еще не смог стать полноценной боевой единицей флота. Его планировалось сделать примером того, что США обладают передовыми военно-морскими технологиями, однако он все еще не адаптирован к имеющемуся на нем вооружению. Лишь недавно это судно провело пуск ракеты. В американском Минобороны отмечают, что испытание прошло успешно, но все данные о нем были засекречены.

В статье указывается, что изначально Zumwalt планировалось оснащать стандартными ракетами SM-2, но они оказались несовместимы с комплексом TSCE, поэтому для эсминца создали спецверсию снаряда. Однако теперь неизвестно, насколько эффективно они могут поражать цели. Поэтому эксперты считают, что данный корабль ограничен в своих возможностях и обладает слабым боевым потенциалом.

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  • Анна
  • 18.10.2020
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