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Международные учения «Стойкий полдень», которые сейчас проводит ФРГ с другими странами Североатлантического блока, предполагают отработку маневров в случае начала ядерной войны. Такую информацию опубликовало издание Bild. Оно же сообщает, что тренировки проводятся с участием истребительной авиации Бельгии, Италии и Голландии.

Местом для проведения учений выбрана база Нёрвених, которая, по утверждению журналистов, может представлять собой хранилище водородных боеприпасов B61 производства США. Еще одно такое хранилище, уверены авторы публикации, располагается в Бюхеле. По странному совпадению там также проводятся учения под названием «Устойчивая гвардия».

Авторы публикации утверждают, что у западных государств давно вызывает беспокойство угроза ядерного противостояния. Оно связано с почти каждый день тающими надеждами на продление договора СНВ-3. Еще одна причина – это выход Соединенных Штатов из соглашений, обязывающих государство уничтожить ракеты средней и малой дальности.

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