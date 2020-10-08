Портал Deadline сообщил о том, кто исполнит роли в перезагрузке «Обители зла».

Как отмечается, перезапуск серии осуществит компания Constantin Film. Так, в роли главного героя фильма Криса Редфилда выступит Робби Амелл, его сестру Клэр сыграет Кайя Скоделарио. Напарницей Джилл Валентайн станет Ханна Джон Кеймон.

Том Хоппер исполнит роль Альберта Вескера, Эван Джогиа сыграет Леонна Скотта Кеннеди. В роли Уильма Биркина снимется Нил МакДонаф.

По имеющейся информации, сюжет предстоящего фильма будет выстроен на истории первых двух игр Resident Evil –том времени, когда в Раккун-Сити начался зомби-апокалипсис из-за корпорации Umbrella. Дата премьеры фильма в настоящее время неизвестна.

Также отмечается, что по игре Resident Evil готовится два сериала, один из которых от Netflix.