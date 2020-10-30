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Специалисты Массачусетской больницы общего профиля заявили о новых вероятных симптомах коронавируса.

Так, в исследовании были изучены около тысячи случаев коронавируса у пациентов, которые имеют проявления на коже. У 224 пациентов с подозрением на инфекцию, и у 90 человек, у которых диагноз был уже подтверждён, в среднем продолжительность высыпаний составила 12 дней.

Так, крапивница держалась неделю, обычные высыпания – четыре дня. Максимум высыпания находились на коже четыре недели. Кроме того, у части людей высыпания проявили себя в виде чешуйчатых папул и бляшек. У кого был подтверждён коронавирус, высыпания такого рода продержались в среднем около 20 дней, а у одного пациента и вовсе 70 дней.

Также у пациентов с коронавирусом, были замечены покраснения и отеки руки и ног. Они держались у них 10 дней. У тех, у кого инфекцию только подозревали, эти симптомы присутствовали около 15-ти дней.

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