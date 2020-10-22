Согласно прогнозам ученых, через 30 лет глобальное потепление достигнет своего пика, а жителям большей части планеты станет очень жарко. Именно поэтому ученые уже сейчас разрабатывают технологии, позволяющие охлаждать различные объекты в пассивном режиме, не требуя энергетических затрат.

Именно к таким технологическим решениям относится сверхбелая краска, способная отражать до 95,5 процентов энергии Солнца. Ее создатели – ученые Университета Пердью, возглавляемые Сюлин Руан. Исследователи заявили, что их изобретение дает возможность снизить температуру внутри здания или сооружения на 1,7 процента.

Ученые поясняют, что покраска крыш в белый цвет для охлаждения здания применяется довольно давно. Известно, что светлые тона отражают не только свет, но и солнечную энергию. Однако раньше удавалось проделывать подобное лишь в ночное время. В светлое время суток впервые получилось снизить температуру внутри здания.