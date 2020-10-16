Советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что против России введены уже практически все возможные санкции. Поэтому сейчас думать о новых ограничениях довольно сложно.

«На санкционном фронте сделать что-либо с Россией мы почти не можем. А все потому, что в отношении нее и так введено огромное количество ограничений», – сообщил О’Брайен на пресс-конференции в Пентагоне.

С 2014 года Соединенные Штаты с завидной регулярностью вводят санкционные меры в отношении РФ. Так, введены ограничения за присоединение к России Крымского полуострова, за возведение моста через Керченский пролив, за якобы организацию военного столкновения на Украине. В 2016 году еще одним направлением стало вмешательство РФ в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Помимо этого, новые санкционные пакеты в настоящий момент ждут утверждения в Конгрессе.