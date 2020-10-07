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Обозреватели китайского издания Sohu были удивлены «нестандартной» реакцией РФ на появление в Черном море эсминца Dragon, который приписан к королевским ВМС Великобритании. Они предположили, что Россия испытывает разные методы сдерживания натовских кораблей.

Эксперты написали, что раньше любое боевое судно, появлявшееся в акватории Черного моря, могло рассчитывать только на жесткие действия со стороны России. К примеру, в 2020 году уже был случай, когда российские корабли затеяли морские учения в непосредственной близости от натовских, вынудив оппонентов пуститься в бега.

Однако с эсминцем Dragon все вышло иначе. РФ, разумеется, отреагировала на его появление в акватории Черного моря, однако ее реакция оказалась не совсем стандартной. Военные корабли и истребители ВВС лишь ведут наблюдение за британским судном, не предпринимая каких-либо действий и не устраивая «спецэффектов».

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