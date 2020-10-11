На австрийском канале Military History Visualized несколько известных военных экспертов искали ответ на вопрос, который давно будоражит умы как западных, так и отечественных историков. Они пытались понять, помогла ли Советскому Союзу помощь США, Великобритании и других стран одержать победу во Второй мировой.

Обозреватели, которые приняли участие в обсуждении, объективно заявили, что СССР в некоторых сферах был «впереди планеты всей». К примеру, советские танки значительно превосходили бронемашины «Валентайн» и «Матильда», которые поставляла Великобритания. Однако без последних Союз мог бы и не справиться с Германией в самом начале войны, когда промышленность еще не успела полностью перейти на военные рельсы.

Грузовые авто «Студебеккер», поставляемые из США, были гораздо лучше аналогов, производимых Союзом. Это косвенно подтверждается тем фактом, что именно на основе этих автомобилей были разработаны «Катюши», которые стали настоящим ужасом для врага.

Также по ленд-лизу Союз получал каждый третий снаряд для артиллерии. Это сыграло важную роль, так как в противном случае в 1941 году все могло пойти совершенно иначе.

Эксперты сошлись во мнении, что без западной помощи СССР вполне мог бы победить и самостоятельно. Однако тогда война затянулась бы еще на несколько лет.