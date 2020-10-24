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Агрессивный пациент набросился на врача и водителя кареты «Скорой помощи» в Крыму. Мужчина сам вызвал медиков, но когда те заявили, что ему следует проехать в больницу, вдруг напал на них. Он ударил по лицу и врача, который его осматривал, и водителя.

Представитель СК по Крыму Ольга Постнова рассказала о том, что сейчас ведется расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента. Она пояснила, что Следственный комитет ходатайствовал о передаче дела из полиции, так как происшествие получило широкий общественный резонанс.

Также Постнова заявила, что правоохранительные органы РФ действуют и намереваются и впредь действовать жестко в подобных случаях. Это необходимо не только для того, чтобы виновные в нападении на должностных лиц были наказаны, но и для предотвращения таких инцидентов в будущем. В сообщении пресс-службы СК сообщается, что полиция и Следственный комитет будет продолжать обеспечивать защиту медицинского персонала и врачей от подобных выходок.

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