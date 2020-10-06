Разработчик SK hynix представил первые в мире модули оперативной памяти формата DDR5. Он утверждает, что новая ОЗУ отличается от DDR4 по всем ключевым характеристикам. Причем каждая из них значительно улучшена.

Так, скорость передачи данных увеличится в сравнении с DDR4 почти вдвое и составит от 4 800 до 5 600 Мбит/с на один контакт. Производителю также удалось снизить напряжение модулей с 1,2 до 1,1 В. Благодаря этому существенно возрастет энергоэффективность новой памяти.

Емкость модулей как в теории, так и на практике сможет достигать 256 Гб, что откроет новые возможности в области создания современной компьютерной техники. Помимо этого, разработчик заявил об успешно реализованной технологии Error Correcting Code, которая будет исправлять возникающие в ходе работы ошибки. Это существенно повысит стабильность функционирования приложений.

Изначально планируется внедрять новую память в серверное оборудование. Производитель утверждает, что она поможет повысить энергоэффективность дата-центров, а также снизить расходы на их эксплуатацию.