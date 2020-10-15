На территории оренбургского региона в декабре текущего года будут развернуты дополнительные ракеты «Авангард». В настоящий момент для них подготавливается вся необходимая инфраструктура. Об этом рассказал глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны также заявил, что подготовка инфраструктуры для современного вооружения завершена на территории Калужской области. Здесь подошло к концу строительство пусковых установок для ракет «Ярс».

Напомним, что ранее СМИ КНР написали, что российские боеприпасы «Ярс» обладают большим потенциалом и представляют серьезную угрозу для любого потенциального противника. А также китайские журналисты обратили внимание и на «Авангарды». По словам военных обозревателей, они могут буквально за 15-17 минут долететь до американской столицы.

Разработка гиперзвуковых блоков «Авангард» осуществлялась Гербертом Ефремовым, который получил за это заслуженную награду из рук Владимира Путина.