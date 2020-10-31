Сергей Безруков вернулся к роли Саши Белого в клипе Тимати и Егора Крида

Сергей Безруков, несмотря на свои неоднократные заявления о том, что он больше не будет играть Сашу Белого, неожиданно для поклонников всё же вернулся к этой роли. Правда, не совсем в кино.

Актёр принял участие в съёмках клипа исполнителей Тимати, Джигана и Егора Крида. По сюжету, Крид является киллером, Джиган – вышибалой, а Тимати – картёжником. Они приходят в ресторан, который принадлежит мафии, устраивают там перестрелку с убийством и забирают все деньги, после чего уезжают. Чтобы избежать спойлеров, опустим некоторые подробности и сообщим только одно – Безруков в образе Саши Белого, героя «Бригады», предстаёт в конце клипа на несколько секунд.

На данный момент опубликованный вчера (30 октября) клип набрал на YouTube более 3,2 миллионов просмотров. Пользователи Сети высоко оценили неожиданное появление Безрукова в клипе, отметив, что всю эпичность этого момента оценят те, кто смотрел «Бригаду». Видео оценило более 325 тысяч человек. На данный момент у него 307 тысяч лайков и 19 тыс дизлайков.