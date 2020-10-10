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В Хасанском р-не полуострова Клерка полицейские проводили проверку оперативной информации о выращивании и сборе конопли.

Неизвестные лица, которые в этот момент занимались сбором наркосодержащего растения, мгновенно среагировали на появление сотрудников правоохранительных органов и открыли огонь.

В результате обстрела ни один полицейский не пострадал. В полном соответствии с действующим законодательством правоохранительные органы открыли ответный огонь. Один из злоумышленников успел уехать на авто, его задержали чуть позже. Второй был убит.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание. Следственный комитет намеревается в отношении мужчины возбудить уголовное дело за хранение наркотических средств.

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