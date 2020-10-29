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Один из постов в китайской социальной сети WeChat напомнил читателям об уникальном самолете Ту-119. Эта воздушная машина, разработанная советскими конструкторами, была оснащена атомным реактором. Благодаря ему самолет мог долететь без дополнительных заправок в любую точку планеты.

Автор поста назвал Ту-119 бомбардировщиком, однако это ошибка. Воздушная машина представляла собой своеобразную небесную лабораторию, которая была призвана провести испытания ядерной самолетной установки – того самого атомного реактора.

Автор также называет одно из преимуществ Ту-119. Его не могли сбить, так как поражение такой цели привело бы к ядерному взрыву. Также пользователь сети предполагает, что проект закрыли именно из-за последствий, к которым могли привести обстрел самолета или его падение.

Предшественником Ту-119 был Ту-95ЛАЛ, который с 1961 года совершил 34 полета на атомном реакторе, установленном в грузовом отсеке. ПВ 70-х годах прошлого столетия планировался запуск и Ту-119, длительность полета которого зависела исключительно от состояния и возможностей пилотов. Однако проект закрыли.

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