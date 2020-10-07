6 октября над Черноморской акваторией были перехвачены четыре самолёта, принадлежащие ВВС Великобритании. Перехват осуществил, как уточняется, истребитель Су-27 России.

Согласно имеющейся информации, четыре неопознанные воздушные цели были замечены над Чёрным морем. Они летели над нейтральными водами и совершали приближение к российской границе. Для их идентификации в воздух был отправлен истребитель четвёртого поколения Су-27.

Экипаж истребителя, приблизившись к самолётам, идентифицировал их как принадлежащие к ВВС Великобритании. Нарушения границ России, как уточняется, не произошло, российский истребитель сопроводил британские самолёты вдоль крымского побережья. После сопровождения Су-27 возвратился на аэродром базирования.