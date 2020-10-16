Самая красивая женщина в мире устроила на пляже танцы в бикини

Белла Хадид, американская супермодель палестинского происхождения, признанная самой красивой женщиной в мире, на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками новой видеозаписью.

Как сообщается, в кадре модель предстала в купальнике неоново-желтого цвета и в солнцезащитных очках. Она устроила танцы под музыку, и рассказала поклонникам в комментариях, что видео она делала вместе с подругой.

По словам Беллы, они хотели создать перезагрузку музыкального клипа Лиззи Магуайер. Также она отметила, что согласна с тем, что это полностью ненормально.

Однако поклонники были иного мнения, и заявили в комментариях, что Белла выглядит отлично и назвали её «настоящей русалкой» и «девушкой мечты. Также некоторые, услышав песню, начали ностальгировать и заявили, что не слышали её уже «тысячу лет».