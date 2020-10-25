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Эксперты сообщили о том, что ближе к Новому году на территории Российской Федерации увеличатся цены на рыбу и макаронные изделия.

Дмитрий Сотриков, глава «Руспродсоюза», заявил, что следует ждать роста цен на макароны, так как они зависят от стоимости пшеницы, которая в текущем году значительно подорожала. Он добавил, что цены увеличатся и на кормовые культуры, что станет причиной удорожания мяса и молока, так как издержки производства возрастут.

По словам Алексея Рудько, директора торговой сети, можно также ожидать подорожания рыбы и морепродуктов. Дело в том, что рыболовам в России зачастую гораздо легче продавать улов в зарубежных странах, не ввозя ее в РФ. Это помогает им избежать затрат на логистику и хранение рыбы.

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