Збигнев Рау, возглавляющий польское Министерство иностранных дел, написал в социальной сети Твиттер, что некоторые послы ЕС будут отозваны из Беларуси. Он также заявил, что это решение согласовано со всеми государствами, входящими в Евросоюз, и со службой внешних действий Европы.

Рау выразил благодарность европейским государствам, которые приняли решение отозвать своих дипломатов и тем самым поддержали Литву и Польшу, которые уже сделали это ранее. Литовское МИД высказалось в том духе, что хотя оно и отзывает послов, но стремится максимально сохранить дипломатические отношения с Беларусью. А также намеревается и в будущем поддерживать народ этой страны.

Напомним, что Белоруссия также отозвала своих послов из Польши и Литвы. Она сделала это еще 2 октября. Представители МИД тогда заявили, что данное решение было принято из-за «недружественных телодвижений» в отношении белорусской власти. Помимо этого, официальный Минск обвинил Варшаву и Вильнюс во вмешательстве во внутренние дела государства.