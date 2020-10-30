Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» анонсировал боевую операцию Азербайджана, результатом которой может стать втягивание России в вооруженный конфликт. По сообщениям нескольких СМИ, которые поддерживают Турцию, заключаться эта самая операция будет в том, что азербайджанские войска пробьют себе коридор к Нахичеванской автономной республики через армянскую территорию.

Это позволит не только добраться до эксклава, но еще и запустить серию провокаций, в результате которой Армения будет признана государством-агрессором. Сообщается, что подготовка к этому идет практически с начала конфликта. В ее качестве выступают заявления об обстреле азербайджанских городов непосредственно с армянской территории.

Если Армения будет признана агрессором, уже ничто не сможет сдержать Турцию, которая с первых дней противостояния заявляет о своем намерении оказывать Азербайджану всевозможную помощь. Но есть одно «но». Если боевые действия переместятся на армянскую территорию, заработает еще и механизм ОДКБ. И РФ, у которой в Армении имеется военная база, придется сыграть чуть ли не одну из главных ролей в этом противостоянии.