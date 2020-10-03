Российская модель и блогерша Анастасия Квитко поделилась на своей странице в Instagram новым откровенным фото.

В кадре Анастасия позирует в светлом обтягивающем укороченном топе с длинными рукавами, отличающемся глубоким декольте, а также в коричневой юбке. Образ дополнен массивными золотыми часами. В подписи Квитко пожелала подписчикам доброго утра.

Публикация вызвала у поклонников настоящий ажиотаж, и они осыпали модель комплиментами, назвав её самой красивой девушкой в мире. Некоторые пошутили про её выразительные «глаза».

За свои формы, прославившие её на весь мир, 25-летняя Анастасия получила прозвище «русская Ким Кардашьян». На её аккаунт в Instagram подписано более 11,7 миллионов человек.