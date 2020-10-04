Алексей Кумарьков, врио главы Минприроды Камчатского края, отметил, что обнаруженные на Халактырском пляже борозды были оставлены автомобилями туристов.

Согласно словам чиновника, никто перед съемочным процессом не убирал пляжную территорию. На ней всегда имеются борозды, так как по прибрежной зоне часто перемещаются на квадроциклах и внедорожниках.

Ранее министерство опубликовало ролик с пляжем, указав, что он абсолютно чистый. Однако пользователей смутили глубокие борозды на песке. Они отметили, что к прибрежной зоне, скорее всего, пригнали технику, с помощью которой были убраны следы загрязнения и тела морских существ.