читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Кумарьков, врио главы Минприроды Камчатского края, отметил, что обнаруженные на Халактырском пляже борозды были оставлены автомобилями туристов.

Согласно словам чиновника, никто перед съемочным процессом не убирал пляжную территорию. На ней всегда имеются борозды, так как по прибрежной зоне часто перемещаются на квадроциклах и внедорожниках.

Ранее министерство опубликовало ролик с пляжем, указав, что он абсолютно чистый. Однако пользователей смутили глубокие борозды на песке. Они отметили, что к прибрежной зоне, скорее всего, пригнали технику, с помощью которой были убраны следы загрязнения и тела морских существ.

Вам может понравиться

Лоза назвал болезнь, которая убила композитора Александра Кальянова

Известный исполнитель Юрий Лоза рассказал о причинах смерти композитора, актера и певца… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Азербайджан выпустил ракеты по российским самолётам

В сети появилось видео ракетного удара Азербайджана по одному из армянских аэродромов.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Санкт-Петербурге уволились главврачи из четырёх крупнейших больниц

В Санкт-Петербурге из четырёх больниц уволились главные врачи. Как отмечается, трое из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 октября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 октября – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 октября – небольшая облачность, до 13 °C | Королев: погода, 4 октября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 4 октября – переменная облачность, до 16 °C | Армавир: погода, 4 октября – переменная облачность, до 21 °C |