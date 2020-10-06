До сих пор «выстрелы из-за угла» были лишь частью сюжетов фантастических романов и фильмов. Однако российские производители вооружения доказали, что любую фантастику можно и нужно внедрять в реальную жизнь.

Все дело в том, что в период с 6 по 10 октября военнослужащие РФ будут проводить испытания ракеты, траектория полета которой имеет форму тупого угла.

Для испытаний был выбран полигон Капустин Яр. Дальность полета боеприпаса стартует с 350 километров. Максимальный показатель в настоящий момент неизвестен, но тестирование даст ответ и на этот вопрос.

Предполагается, что боеприпас сперва будет перемещаться по дуге до заранее определенной точки. В ней ракета развернется в нужном направлении и полетит по прямой линии к цели. Эксперты считают, что данный вид вооружения был создан для того, чтобы обходить средства ПВО потенциального противника.