читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Броневик «ВПК-Урал», разработанный «Военно-промышленной компании», успешно прошел испытания. По сообщению представителей компании, тестирование проводилось российскими военными в одной из ближневосточных стран. Эксперты дружно предположили, что этой страной является Сирия.

Разработчики создали максимально защищенную бронемашину, днище и колеса которой остаются невредимыми даже после взрыва 6 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Турбодизельный мотор, установленный на «ВПК-Урал», имеет мощность 360 л.с. и позволяет разогнаться по автомобильной дороге до скорости 100 км в час.

Броневик также переносит экстремальные условия эксплуатации. Разработчики заявляют, что он подойдет для ведения боевых действий в пустыне при палящем солнце и температуре до 45 градусов выше нуля. В салоне машины помещается 12 человек.

Вам может понравиться

Дрозденко предлагает увеличить штрафы за недобросовестную утилизацию отходов

Попытки морального убеждения тех людей, которые упорно создают стихийные свалки, а также… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Daily Mail назвала ошеломляющим количество российских подлодок в Атлантике

Британская Daily Mail пишет, что число российских подлодок в северной части Атлантического… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пашинян подтвердил размещение российских пограничников у границы Карабаха

Возглавляющий армянское правительство Никол Пашинян заявил, что на рубежах Нагорного Карабаха дислоцируются… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – дождь, до 8 °C | Королев: погода, 29 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 октября – ясно, до 8 °C | Армавир: погода, 29 октября – пасмурно, до 21 °C |