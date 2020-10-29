Броневик «ВПК-Урал», разработанный «Военно-промышленной компании», успешно прошел испытания. По сообщению представителей компании, тестирование проводилось российскими военными в одной из ближневосточных стран. Эксперты дружно предположили, что этой страной является Сирия.

Разработчики создали максимально защищенную бронемашину, днище и колеса которой остаются невредимыми даже после взрыва 6 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Турбодизельный мотор, установленный на «ВПК-Урал», имеет мощность 360 л.с. и позволяет разогнаться по автомобильной дороге до скорости 100 км в час.

Броневик также переносит экстремальные условия эксплуатации. Разработчики заявляют, что он подойдет для ведения боевых действий в пустыне при палящем солнце и температуре до 45 градусов выше нуля. В салоне машины помещается 12 человек.