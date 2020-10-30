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Российские бойцы ММА поддержали Хабиба Нурмагомедова, который недавно раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщается, критика была вызвана позицией Макрона в отношении мусульман. Так, глава Франции в своей недавней речи заявил, что страна будет продолжать защищать свободу слова, и не станет отказываться от карикатур в сторону мусульман.

Инцидент связан с учителем истории Самюэлем Пати, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке в ходе обсуждения свободы слова. 16 октября учитель был найден у школы обезглавленным.

Нурмагомедов в своей публикации в Instagram назвал Макрона «тварью» и заявил, что своей речью он оскорбил более, чем полтора миллиарда верующих. К нему присоединились и другие бойцы, в том числе Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов, Рамазан Эмеев, и другие

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