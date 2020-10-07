Издание RT, ссылаясь на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил, почему жители России предпочитают путешествовать по родной стране.

Так, пандемия коронавируса хоть и оказала влияние на ситуацию, но является не единственной причиной, из-за которой туристы решили отдохнуть в России. Опрос показал, что 58% путешественников остались в родной стране из-за того, что любят её.

У 17% опрошенных не было визы, поэтому они не могли выехать за границу. 16% сообщили, что ездили к своим родным и близким, или объяснили свой выбор тем, что любят некоторые регионы. Ещё 9% туристов не может вообще покидать страну.

В опросе, как уточняется, приняли участие 1,7 тысячи человек. 44% из них удалось уже отправиться путешествовать, ещё 13% отправятся отдыхать до конца текущего года.