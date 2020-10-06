В Телеграм-канале «Записки охотника» появилось сообщение о том, что РФ с 6 сентября перекрывает воздушное пространство в непосредственной близости от Крымского полуострова. Сообщается, что это вынужденная мера, которая будет действовать в течение пяти дней.

Информацию подтвердило и российское Министерство обороны, которое заявило о перекрытии трех воздушных зон. Представители ведомства сообщили, что они в настоящий момент являются опасными для полетов гражданских судов.

Точная причина перекрытия воздушного пространства пока неизвестна, однако предполагается, что она связана с военными учениями. Есть версия, что военнослужащие РФ будут отрабатывать запуски противокорабельных ракет с береговых комплексов, охраняющих российскую границу.