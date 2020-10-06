читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Телеграм-канале «Записки охотника» появилось сообщение о том, что РФ с 6 сентября перекрывает воздушное пространство в непосредственной близости от Крымского полуострова. Сообщается, что это вынужденная мера, которая будет действовать в течение пяти дней.

Информацию подтвердило и российское Министерство обороны, которое заявило о перекрытии трех воздушных зон. Представители ведомства сообщили, что они в настоящий момент являются опасными для полетов гражданских судов.

Точная причина перекрытия воздушного пространства пока неизвестна, однако предполагается, что она связана с военными учениями. Есть версия, что военнослужащие РФ будут отрабатывать запуски противокорабельных ракет с береговых комплексов, охраняющих российскую границу.

Вам может понравиться

В Иране считают, что по военным технологиям страна сравнима с Россией

Иранское издание Hamshahri опубликовало статью, в которой назвало свою армию одной из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Боксер Ковалев получил в США три года условно за избиение женщины

В США состоялся суд над Сергеем Ковалевым – российским боксером, который в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гарик Харламов похудел после расставания с Кристиной Асмус

Несмотря на то, что и Кристина Асмус, и Гарик Харламов пытаются делать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 6 октября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 октября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 6 октября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 6 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 6 октября – ясно, до 21 °C |