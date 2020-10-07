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РФ смогла отомстить за смерть Вячеслава Гладких, российского генерал-майора, ударив по центрам командования террористов, расположенным в Сирии.

В информагентстве «Русская весна», сославшись на собственные источники, отметили, что российские ВКС нанесли мощный удар по бункерам боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), находившимся под землей в северной области Дейр эз-Зоры. Тем самым была отомщена смерть Михаила Мильшина, курсанта-переводчика, и генерала.

Согласно словам собеседника СМИ, в рамках воздушной атаки удалось убить командира террористов Абу Катада, причастного к убийству россиян. В нападении участвовали два боевых самолета Су-24. Журналисты добавляют, что территория, на которой находились командные штабы боевиков, на данный момент контролируется американскими вооруженными силами.

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