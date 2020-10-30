Удар по лагерю боевиков в сирийской провинции Идлиб, которые ВКС России нанесли на днях – это удар по Турции, а не по противникам Башара Асада. Об этом заявил аналитик Семих Идиза, который внимательно следит за ситуацией в Сирии. Он уверен, что официальная Анкара восприняла эту атаку точно так же и поняла отправленный Россией сигнал.

Во всяком случае именно это можно было понять из выступления турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Напомним, что на заседании правящей партии он заявил, что своими действиями РФ доказывает, что мир в Сирии ей не нужен. Она атакует оппозиционеров, которые подконтрольны Турции и находятся практически у ее границ. Впрочем, аналитик считает, что столь мощный удар России является предупреждением для Анкары. Она как бы говорит, что терпение исчерпано.

Это мнение поддержали и читатели болгарского издания «Дневник», в котором была опубликована данная статья. Они отмечают, что Эрдоган зарвался и сам напросился на «легкую пощечину». Она призвана в очередной раз продемонстрировать, с кем Турция имеет дело.

Многие пользователи связывают атаку не только с проблемами, с которыми Россия и Турция практически постоянно сталкиваются в Сирии. Помимо этого, они заявляют, что дело в Нагорном Карабахе. Ведь именно в НКР должны были отправиться боевики, лагерь которых разбомбили ВКС.

Болгарские комментаторы считают, что обойтись без конфликта ни у одной из обеих стран уже не получится. Хотя бы потому, что Турция, которая в последние годы постоянно вмешивается в разнообразные противостояния с участием союзников РФ, забывает учитывать ее интересы.

Напомним, что ранее официальная Анкара заявила, что намеревается ввести свои войска на территорию Нагорного Карабаха. Она мотивировала это намерение тем, что Россия не справилась с миротворческими функциями.