Эксперты НИИ им. Академика Бочвара, входящего в «Росатом», представили опытные образцы аккумуляторов, которые планируется использовать в самолетах и космических аппаратах. Они рассказали, что 30-миллиметровая батарейка с высотой 1,5 см способна обеспечить мощность в 200 нановатт.

Главной особенностью источника питания является тот факт, что работает он на тритии – изотопе водорода. Это дает ему возможность бесперебойно работать в течение очень длительного времени.

Использовать батарею будут в маломощных приборах. К примеру, она подойдет для микроэлектромеханических схем, поможет подзаряжать микроскопические датчики различной измерительной аппаратуры на борту космического корабля.

Сообщается, что прямым конкурентом нового источника питания в западных странах являются разработки компании CityLabs. Специалисты, которые создали первую в России радиоактивную батарейку, заявили, что вдохновлялись именно творениями этого производителя.