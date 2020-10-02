Рэпер Гуф разочаровал своих поклонников набранными килограммами.

Как сообщается, исполнитель в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с моделью Юлией Королевой. На своей странице в Instagram он поделился кадрами с отдыха, и подписчики заметили у него выпирающий живот и второй подбородок. Разочарованные поклонники раскритиковали рэпера за набранный вес и посоветовали ему начать худеть.

На критику Гуф никак не отреагировал, так как в принципе уже привык к недовольству в свой адрес. Однако недавно поделился фото из ресторана, показав, что отказался от еды. В подписи он шутливо заявил, что «Мам, я всё».

Поклонники выразили надежду, что исполнитель прислушался к их словам и решил заняться собой. Тем не менее, некоторые из них продолжают напоминать ему о лишнем весе.