читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рэпер Гуф разочаровал своих поклонников набранными килограммами.

Как сообщается, исполнитель в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с моделью Юлией Королевой. На своей странице в Instagram он поделился кадрами с отдыха, и подписчики заметили у него выпирающий живот и второй подбородок. Разочарованные поклонники раскритиковали рэпера за набранный вес и посоветовали ему начать худеть.

На критику Гуф никак не отреагировал, так как в принципе уже привык к недовольству в свой адрес. Однако недавно поделился фото из ресторана, показав, что отказался от еды. В подписи он шутливо заявил, что «Мам, я всё».

Поклонники выразили надежду, что исполнитель прислушался к их словам и решил заняться собой. Тем не менее, некоторые из них продолжают напоминать ему о лишнем весе.

Вам может понравиться

Президент UFC предложил Макгрегору сразиться с Дастином Порье

Президент UFC Дана Уайт сделал Конану Макгрегору предложение провести поединок с Дастином… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Певица Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство»

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Лиза Монеточка, выпустила новый альбом под… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.10.2020
  • читать 1 минуту

«Российской мясорубке» нашли новую боевую задачу

БМПТ «Терминатор», которая у западных военных обозревателей получила название «Российская мясорубка», вполне… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 15 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 2 октября – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 2 октября – пасмурно, до 16 °C | Армавир: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 18 °C |