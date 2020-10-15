Госкомиссия по радиочастотам приняла решение продлить сроки тестирования технологий, которые дают возможность развивать 5G на старых частотах. Именно поэтому операторам придется ждать получения разрешения до 2021 года. Помимо этого, для построения сетей им придется использовать исключительно оборудование отечественного производства.

Мобильные провайдеры неоднократно заявляли, что их бы вполне устроили частоты 3,4–3,8 ГГц, способные улучшить качество связи и скорость соединения. Однако именно на этих частотах строят свои сети российские спецслужбы. По решению Совета безопасности операторам отошли диапазоны 4,7–4,9 ГГц, вот только и их использовать нельзя. Ибо на них давно работают системы оповещения авиации Североатлантического альянса.

Помимо всего прочего, операторы выражают несогласие с запретом на использование импортного оборудования. Они уверены, что российские его аналоги появятся не ранее, чем через три года, что затормозит строительство и развитие 5G-сетей.