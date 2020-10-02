Тина Канделаки присоединила к новому челленджу, проходящему в социальных сетях.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Канделаки предстала с «набранными» килограммами. На самом деле фото является отредактированным, и телеведущая решила представить, как бы выглядела, будь она на несколько килограммов полнее. На обработанном фото у неё появился живот, второй подбородок, а грудь стала больше. В подписи она поинтересовалась у подписчиков, что же ей теперь делать, и попросила не предлагать спорт и силу воли.

В комментариях некоторые поклонники отметили, что Канделаки идёт быть и с лишним весом, а также в шутку сообщили, что так она выглядит в глаза Ксении Собчак. Некоторые подписчики, по всей видимости, посчитали фото правдой, и дали несколько советов по похудению. Кроме того, для завершения образа ей посоветовали надеть леопардовые лосины.