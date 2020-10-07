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Блогер Настя Ивлеева на своей странице в Instagram поделилась фото, изрядно насмешившим её подписчиков.

Фото, как отмечается, сделано её мужем Элджеем, только он использовал специальные фильтры для обработки кадра. В итоге Настя выглядит изрядно располневшей. У неё появились огромные мускулистые ноги и большая грудь, а также вытянутый подбородок.

Подписчики оценили юмор пары и принялись иронизировать в комментариях, а также придумывать как можно более смешные названия для фото. Так, некоторые предположили, что Ивлеева сильно изменилась за время карантина из-за коронавируса. Другие заметили, что теперь, когда Ивлеева замужем, она может расслабиться и есть столько, сколько пожелает.

Также было отмечено, что у неё вновь нашлась грудь, которая исчезла после похудения.

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