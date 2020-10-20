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Шестой оперативный флот США сообщает о том, что в Баренцево море зашел «для проведения операций» эсминец USS Ross (DDG 71), относящийся к классу «Арли Берк». В 2020-м году это уже третье посещение акватории данным боевым кораблем Соединенных Штатов.

Пресс-служба 6-го флота уведомляет международную общественность, что в Баренцевом море у США имеются свои интересы, связанные с обеспечением безопасности региона. Являясь одним из арктических государств, Соединенные Штаты проводят не только морские операции, но и различные мероприятия на земле и в воздухе. Привлекая к ним союзников по Североатлантическому альянсу.

Третий заход в акваторию Баренцева моря, по утверждению 6-го флота, призван продемонстрировать, что корабли Соединенных Штатов способны эффективно работать в любых условиях. В том числе, и в арктических водах.

Национальный центр обороны РФ ранее заявлял, что все морские и воздушные суда, появляющиеся в Баренцевом море, в обязательном порядке сопровождаются Северным флотом.

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