Представители ЗВО сообщили о том, что Балтийским флотом были проведены военные учения, в рамках которых использовались береговые ракетные установки «Бастион».

Согласно их словам, во время осуществленных маневров боевые расчеты выполнили пятидесятикилометровый марш, чтобы добраться до позиционной зоны, расположенной на берегу Балтийского моря в западной части Калининградской области. В ходе перемещения военной колонны винтокрылые машины Ми-24 ВМС России проводили разведку, ища возможные вражеские отряды, а пилоты Су-27 прикрывали ракетные системы от атак с неба.

Добравшись до назначенного района, ракетные подразделения развернули установки и подготовили их к открытию огня. После этого был совершен электронный пуск ракет по различным морским целям. В маневрах приняли участие более сотни военнослужащих и десяти единиц военной техники.