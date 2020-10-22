Выступая на заседании клуба «Валдай», Владимир Путин отметил, что количество сверхдержав в скором времени должно увеличиться. По его мнению, к этому статусу уверенно приближаются ФРГ и Китай. В то же время Соединенным Штатам все меньше удается доминировать на мировой арене.

Также Путин заметил, что все чаще на главных ролях в решении международных проблем оказываются Париж и Лондон. США же, которые еще десятилетие назад добились практически абсолютного доминирования, сейчас вряд ли смогут рассчитывать на свою исключительность. Впрочем, «нужна ли исключительность самим Штатам», – риторически вопросил президент.

Напомним, что на этом же заседании Путин упомянул врагов РФ, которые ожидают, что она постепенно затухнет. В их адрес глава государства пошутил, что у России в этом плане лишь одна проблема – не простудиться на похоронах недоброжелателей.