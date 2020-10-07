Российский лидер, которому 7 октября исполнилось 67 лет, дал прессе большое интервью, в котором ответил на множество вопросов о себе. В частности, Владимир Путин рассказал, что давно не пьет пиво. Причиной этому стали неприемлемые для президента последствия употребления хмельного напитка. «Брюхо растет», – заявил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что его нынешняя должность создает множество различных препятствий для полноценного общения с семьей. Поэтому ему приходится получать моральное удовлетворение от работы. Минусы, которые дает президенство, по словам Путина, полностью компенсируются тем доверием, которое россияне ему оказывают.

Также в этом интервью Путин рассказал об общении с детьми и внуками. Но не захотел углубляться в тему семьи, заявив, что делать этого не стоит из-за соображений безопасности. Он даже не захотел называть количество внуков, объяснив это тем, что «потом все считается».