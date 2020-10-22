Мировой порядок после войны 1941-1945 гг. был установлен тремя государствами – Соединенными Штатами, Советским Союзом и Англией. В настоящий момент предпринимаются попытки вычеркнуть РФ из этого списка, однако они однозначно будут провальными.

Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай». Он пояснил, что Кремль видит и слышит предупреждения о затухании и торможении России и реагирует на них соответствующим образом.

Путин заявил, что нынешняя власть внимательно следит за происходящим в мире и делает все возможное для укрепления страны. Тем, кто ожидает, что Россия медленно, но уверенно затухнет, президент сказал: «В этом случае нас беспокоит лишь одно – как бы не простудиться на ваших похоронах».

Помимо этого, Путин заверил потенциальных противников в том, что РФ вполне адекватно взвешивает свои территориальные, экономические, военные и интеллектуальные возможности.