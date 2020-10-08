Владимир Путин отчитал журналиста, которому он дал интервью, за неуместное «хрюканье».

Как отмечается, в честь дня рождения Путина, которое прошло 7 октября, было опубликовано интервью с журналистом Андреем Ванденко в рамках специального проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Так, президенту был задан вопрос о его внуках и том, кого они считают авторитетом. На это Путин ответил, что они ещё маленькие, и одного из них дочь недавно начала учить жизни.

Однако на уточняющий вопрос журналиста о том, о какой из дочерей идёт речь, Путин отвечать отказал, заявив, что разницы нет. После это Ванденко покашлял, и Путин отметил, что тот «зря хрюкает».

Журналист решил уточнить, что он не хрюкает, а покашливает. Путин же заявил, что и покашливать нечего. Так он сообщил, что журналист не живёт его жизнью и не понимает вопросов безопасности, отметив, что далёкий от этого человек этого просто не замечает.