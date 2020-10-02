Потеря навыка письма от руки может приводить к задержкам в умственном развитии детей. Такой вывод сделали норвежские исследователи из университета технических и естественных наук, которые провели интересный эксперимент.

В исследовании приняло участие как школьники, так и студенты. Часть испытуемых вводили текст с клавиатуры, а другая часть – писала его от руки. Одновременно с этим участникам эксперимента делали энцефалограмму.

Оказалось, что гораздо более сильные волны мозга отмечались у тех испытуемых, которые писали текст на бумаге. Представитель университета Одри Ван дер Меер рассказал, что это вполне логично. Ведь письмо запускает гораздо больше нейронных связей, что позволяет мыслительному органу лучше развиваться и сохранять больше воспоминаний.

Помимо этого, письмо активирует сразу три органа чувств – зрение, осязание и слух. Благодаря этому разные части мозга, соединяемые между собой этими чувствами, открываются для получения новых данных, что существенно повышает восприимчивость человека к обучению.

Ученые говорят, что сегодня из-за обилия гаджетов навык письма может быть утрачен. Они уверены, что необходимо предотвратить это и продолжать обучение письму даже несмотря на то, что это более сложный, утомительный и медленный процесс, чем набор текста на клавиатуре.