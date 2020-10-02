читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Потеря навыка письма от руки может приводить к задержкам в умственном развитии детей. Такой вывод сделали норвежские исследователи из университета технических и естественных наук, которые провели интересный эксперимент.

В исследовании приняло участие как школьники, так и студенты. Часть испытуемых вводили текст с клавиатуры, а другая часть – писала его от руки. Одновременно с этим участникам эксперимента делали энцефалограмму.

Оказалось, что гораздо более сильные волны мозга отмечались у тех испытуемых, которые писали текст на бумаге. Представитель университета Одри Ван дер Меер рассказал, что это вполне логично. Ведь письмо запускает гораздо больше нейронных связей, что позволяет мыслительному органу лучше развиваться и сохранять больше воспоминаний.

Помимо этого, письмо активирует сразу три органа чувств – зрение, осязание и слух. Благодаря этому разные части мозга, соединяемые между собой этими чувствами, открываются для получения новых данных, что существенно повышает восприимчивость человека к обучению.

Ученые говорят, что сегодня из-за обилия гаджетов навык письма может быть утрачен. Они уверены, что необходимо предотвратить это и продолжать обучение письму даже несмотря на то, что это более сложный, утомительный и медленный процесс, чем набор текста на клавиатуре.

Вам может понравиться

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

В октябре жителей России ожидает несколько событий, которые так или иначе повлияют… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В БДСМ-фотосессии снялась дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

Румер Уиллис, дочка голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, разместила на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Арцрун Ованесян, представляющий военное ведомство Армении, заявил, что Азербайджан активно использует для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 15 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 2 октября – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 2 октября – пасмурно, до 16 °C | Армавир: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 18 °C |