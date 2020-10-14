Специалисты английского Университета Эксетра сумели доказать, что программы о живой природе способны улучшить и настроение, и самочувствие зрителей. Для этого они провели исследование, к которому было привлечено почти 100 человек.

Испытуемым предлагалось смотреть различные сюжеты. В ходе просмотра ученые анализировали их эмоции и самочувствие. К примеру, ролик с выступление офисного сотрудника, рассказывающего о своей компании, навел тоску на участников эксперимента.

Кадры с изображением коралловых рифов и иных природных пейзажей подействовали на зрителей совершенно по-иному. Их просмотр в обычном режиме, а также с использованием шлемов виртуальной реальности и компьютерной графики, существенно минимизировал и скуку, и негативные эмоции.

Ученые отметили, что в период карантина жителям планеты просто необходимо смотреть качественное видео с природными пейзажами. Оно дает возможность существенно улучшить состояние человека и сделать самоизоляцию не такой тоскливой.