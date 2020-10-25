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Несколько дней назад в Курске пропала несовершеннолетняя девочка, которую нашли лишь 25 октября в другом регионе.

Как сообщается, об исчезновении 13-летней школьницы стало известно 21 октября. Согласно опубликованной информации, она ушла 21 октября на прогулку и не вернулась домой. В качестве особых примет девочки были названы крашеные волосы – тёмно-синие с левой стороны и светло-русые с правой.

Поисками девочки занялись правоохранительные органы и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». 25 октября девочка была обнаружена в Смоленске. Отмечается, что пропавшая жива и здорова. Причины, по которым она оказалась в другом регионе, не сообщаются.

За девочкой выехали сотрудники полиции, которые вернут её родителям.

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