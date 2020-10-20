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На телеканале France 24 президент Армении Армен Саркисян заявил, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для вмешательства РФ в вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе. Он отметил, что международному сообществу имеет смысл оказать давление на Анкару, которая всеми силами поддерживает Азербайджан.

Саркисян уверен, что именно Турция играет одну из главных ролей в этом конфликте и не дает возможности сторонам договориться о перемирье. По словам президента, Минская группа ОБСЕ постоянно работает, предпринимая попытки мирно урегулировать претензии по НКР, в то время как Анкара подстегивает Азербайджан к проведению все новых и новых боевых операций.

Стоит заметить, что высказывание Саркисяна полностью противоречит словам главы правительства Никола Пашиняна, который ожидает проведения антитеррористической операции в НКР силами российских войск.

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