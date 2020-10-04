Украинский премьер Денис Шмыгаль выступил во Львове перед студентами Политехнического университета.

Лекция, как отмечается, прошла ещё 25 сентября, и лишь 3 октября видеозапись этого выступления была опубликована на YouTube-канале кабмина.

Как заявил Шмыгаль, в стране и демографическая, и экономическая ситуации находятся в далеко не лучшем состоянии. В будущем, которое придёт уже скоро, весьма вероятна ситуация, когда на налоги одного работающего человека в стране будут содержаться не менее двух пенсионеров.

Таким образом, налоги необходимо увеличить минимум в два раза, что невозможно, и компании отказываются это делать. В итоге уже через 15 лет пенсии будущим пенсионерам будет нечем платить.

Как вариант, Шмыгаль предлагает накопительную пенсионную реформу, чтобы граждане самостоятельно откладывали на свою старость, а государство поддержит их небольшой социальной выплатой.